Akçapınar'ın sokakları yenilendi - Son Dakika

Akçapınar'ın sokakları yenilendi

22.11.2020 14:44
Akçapınar'ın sokakları yenilendi, System.String[]

Pamukkale Belediyesi'nin beton kilit parke taşı döşeme çalışması aralıksız devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi'nin beton kilit parke taşı döşeme çalışması aralıksız devam ediyor.

23 mahalleyi kapsayan proje kapsamında son olarak Pamukkale'nin en uzak mahallelerinden biri olan Akçapınar mahallesinde 4 bin metrekarelik alana beton kilit parke taşı döşendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan tüm kesimlere hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçenin her mahallesine dokunmaya devam ediyor. İlçede gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların yüzlerini güldüren Pamukkale Belediyesinin beton kilit parke taşı döşeme atağı devam ediyor. 23 Mahalleyi kapsayan proje çerçevesinde sırasıyla Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç ve Küçükdere mahallelerinde tüm sokaklar beton kilit parke taşıyla döşenmişti. Kademeli bir şekilde devam eden proje kapsamında Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak ilçenin en uzak mahallelerinden biri olan Akçapınar mahallesinde toprak olan tüm cadde ve sokakları kilit parke taşı ile kapladı.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Nuri Eriş, yapılan hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Belediyemizin kilit parke taşı çalışması çok güzel oldu. Mahallemizde gereken her yere kilit taşı döşendi. Avni Örki Başkanımıza ve ekibine bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. Mahalle sakinlerinden Ünal Yıldız, "Mahallemiz kırsal bir yerde olması sebebiyle kilit parke taşlarının döşenmesi insanların çamurdan ve yollardaki su birikintisinden kurtulması anlamına geliyor. Bu çalışmalarla belediye hizmetlerinin bu bölgeye kadar ulaşması bizim için çok güzel bir durum. Bu konuda başta Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki olmak üzere bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" derken, Yusuf Eriş ise yapılan hizmetlerden memnun olduğunu ifade ederek "Mahallemizde kilit parke taşı yapılan yerler çok güzel oldu. Çalışmalarından dolayı Pamukkale Belediyemize çok teşekkür ederim" dedi.

"Merkez ve kırsal ayırımı yapmıyoruz"

Pamukkale'yi daha yaşanılabilir hale getirmek gece gündüz çalıştıklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak vatandaş odaklı hizmetlerimiz her alanda aralıksız devam ediyor. 23 mahallemizi kapsayan ve 200 bin metrekare beton kilit parke taşının döşeneceği proje kapsamında daha önce 10 mahallemizde çalışmalar tamamlanmıştı. Akçapınar Mahallemizin kilit parke taşı olamayan tüm sokak ve caddelerini kilit parke taşı ile vatandaşlarımızı toz, toprak ve çamur derdinden kurtardık. Yapılan yollar sayesinde vatandaşlarımız daha sağlıklı şartlarda ulaşım sağlayabiliyor. Bu mahallemizde yaklaşık 4 bin metrekare beton kilit parke taşı döşendi. Merkez ve kırsal ayırımı yapmadan tüm kesimlere hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın mutluluğu için gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz " diye konuştu. - DENİZLİ

Akçapınar'ın sokakları yenilendi
Akçapınar'ın sokakları yenilendi
Akçapınar'ın sokakları yenilendi
Akçapınar'ın sokakları yenilendi

Pamukkale, Avni Örki, Döşeme, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akçapınar'ın sokakları yenilendi - Son Dakika


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