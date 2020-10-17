Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika

Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti

17.10.2020 10:56
Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti, System.String[]

İzmit ilçesinde ulaşımı rahatlatan Akçaray tramvayı, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti.

İzmit ilçesinde ulaşımı rahatlatan Akçaray tramvayı, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti.

20 kilometrelik hat boyunca Otogar - Plajyolu istasyonları arasında mekik dokuyan tramvaylar yolcularına konforlu ulaşım hizmeti sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tramvaylar bir ayda 7 bin 814 sefer gerçekleştirdi. Toplamda 18 tramvay ile 20 kilometre boyunca hizmet sağlanan tramvay hattında demiryolu taşımacılığının rahat, konforlu ve güvenli hali vatandaşlara yaşatılıyor. Pandemi sürecinde sefer azaltmak yerine sefer sayısı yükseltilerek vatandaşların sağlıklı, konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları sağlanıyor. Gün içerisinde toplamda ortalama 294 sefer yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar daha az istasyonlarda bekliyor ve araç içi yoğunluk da minimum seviyelere düşürülüyor.

Pandemi kuralları nedeniyle toplamda 170 kişi tramvaylarda yolculuk yapabiliyor. Kontrol merkezi ve istasyondaki güvenlikler ile araç içerisi sürekli kontrol edilerek yoğunluğa müsaade edilmiyor. İhtiyaç halinde Akçaray kontrol merkezi tarafından ek tramvay seferi gerçekleştiriliyor. Akçaray tramvayları her gün dezenfekte ediliyor. Uzman temizlik ekipleri tarafından büyük bir titizlikle gün sonunda tramvay depo sahasında temizleniyor. Gün içerisinde de araç içerisinde gezici temizlik ekipleri sayesinde tramvaylar sürekli temizleniyor. Araçların sefer bitimlerinde de iç ve dış tüm noktaları önce temizleniyor sonrada dezenfekte ediliyor. - KOCAELİ

Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti
Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti
Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tramvay, İzmit, Araç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı "Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak
Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu         
10:51
Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı         
09:41
Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti         
09:00
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı         
23:19
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi         
18:54
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı         
14:21
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 11:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei