Akçaray yılda bir milyon yol kat etti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark tarafından Otogar – Plajyolu istasyonları arasında ulaşım hizmeti sağlayan Akçaray tramvayı, gecen yıl 1 milyon 192 bin 608 kilometre kilometre yol aldı.

Gidiş ve dönüş 20 kilometre hat uzunluğunda olan Akçaray'da 15 istasyon bulunuyor.

18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray, vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor.

Geçen yıl toplamda 86 bin sefer gerçekleştiren Akçaray, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenli olarak dezenfekte ediliyor.