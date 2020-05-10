Akçaray, 6 dakikada bir sefer yapacak - Son Dakika

Kocaeli'nin şehir içi raylı ulaşım sistemi Akçaray'ın Pazartesi'nden itibaren 10 dakikalık seferleri 7.5 dakikaya, 7 dakika olan seferleri ise 6 dakikaya iniyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Akçaray'ın normalleşme sürecine geçişte 11 Mayıs 2020 Pazartesi itibarıyla yoğun saatlerde 6 dakikada bir sefer düzenleyeceğini duyurdu. Akçaray, gün içerisinde toplamda 7 farklı zaman diliminde seferlerini gerçekleştirecek. Yapılan düzenleme ile birlikte; 06.00-07.00 arası 15 dakika, 07.00-07.30 10 dakika, 07.30-15.30 7.5 dakika, 15.30-18.00 6 dakika, 18.00-20.00 7.5 dakika, 20.00-22.00 10 dakika, 22.00-24.00 arası ise 15 dakikada bir seferlerini gerçekleştirecek. Pazar günü ise; 06.00-07.00 saatlerinde 15 dakika, 07.00-22.00 10 dakika, 22.00-00.00'da ise 15 dakikada bir seferlerini gerçekleştirecek.



Gerçekleştirilen sefer saat düzenlemesi ile birlikte vatandaşlar tramvayları daha az sürede bekleyecek. Sosyal mesafe göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme ile yolcular artan yoğunluğu hissetmeyecek. Araç içerisinde bulunan oturak ve zemine yapıştırılan sosyal mesafe uyarılarıyla vatandaşlar sürekli uyarılarak yan yana gelmemeleri sağlanacak. Normalleşme sürecinde atılan bu adımla birlikte yolcular istasyonlarda daha az süre ile tramvay bekleyerek araçlarda daha az rakamlarla seyahat edecek. - KOCAELİ