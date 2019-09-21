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Akçaray'a öğrencilerden yoğun ilgi

39 dakika önce

öğretim sezonunun ilk haftasında 93 bin 448 öğrenci Akçaray'ı kullandı.

Akçaray'a öğrencilerden yoğun ilgi, System.String[]

öğretim sezonunun ilk haftasında 93 bin 448 öğrenci Akçaray'ı kullandı.


2019 – 2020 eğitim-öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray, öğrenci akınına uğradı. 1 haftada 93 bin 448 öğrencinin seyahat ettiği tramvaylar, en çok tercih edilen toplu taşım aracı sırasında en üst sıralarda yer aldı. Okulların açılmasıyla birlikte Akçaray'da 1 haftada toplamda 276 bin 445 yolcu seyahat etti. Toplam yolcu sayısının 93 bin 438'i ise öğrenci olarak kayıtlara geçti.


Eğitim Kampüsü – Otogar bölgesinde seferlerini gerçekleştiren tramvaylarda özellikle sabah ve akşam saatlerinde öğrencilerin kullanımıyla birlikte yaşanılan yoğunluğa karşın bir takım önlemler alındı. UlaşımPark yaşanılan yoğunluğu minimize edebilmek için hafta başında 'Kış Tarifesine' geçildiğini açıklamıştı. Seferlerin okullarla paralel olarak sıklaştırılması ve yoğun saatlerde 5 dakikada bir tramvayın gelmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tramvay istasyonları anlık takip edilerek yaşanılan yoğunluklara anında müdahale edildi.


Tramvay yolunun 2'nci etabının açılmasıyla birlikte eğitim kampüsü, SEKA Devlet Hastanesi ve Kongre Merkezi duraklarının da aktifleşmesiyle Akçaray Tramvay Hattı, toplamda 14 istasyon ile Kocaelili vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Toplamda 20 kilometre olan hat boyunca İzmit'in bir ucundan diğer ucuna kadar giden 18 adet tramvay, vatandaşların ulaşımını sağlıyor. Sevilerek tercih edilen mavi renkli tramvaylar, şehrin simgesi haline gelerek kentin ulaşımını rahatlattı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:15 Kaynak: İHA
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