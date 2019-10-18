Son Dakika Haberleri: Akçaray'dan haftalık rekor
Son Dakika Yaşam Akçaray'dan haftalık rekor

Akçaray'dan haftalık rekor

1 saat önce

Akçaray tramvayı 2019'un 41'inci haftasında 287 bin yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attı.

Akçaray'dan haftalık rekor, System.String[]

Akçaray tramvayı 2019'un 41'inci haftasında 287 bin yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attı.


1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvayı, 1 haftada 287 bin yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Vatandaşlar tarafından sevilerek tercih edilen tramvay, İzmit'in iki ucunu birbirine bağlıyor. Kocaelili vatandaşların birinci tercihi haline gelen tramvay şehrin simgesi haline gelerek sıklıkla kullanılıyor. Ulaşımda Kocaeli'yi daha ileriye taşıyan Akçaray tramvayı, şehrin ulaşım sorununun büyük bir çoğunluğunu da çözerek vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı açıldığı günden itibaren vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılıyor. Kalkış ve varış noktaları olan otogarla eğitim kampüsü istasyonları arasında toplamda gidiş dönüş 20 kilometrelik yolu kat eden 18 tramvay, Kocaeli'deki vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor. - KOCAELİ

Kocaeli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de balık sezonu bereketli başladı
Telefonda mesajlaşırken 100 milyon dolarlık zarara neden oldu Sevgilisini öldürüp ardından intihar eden adamın dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmayla ilgili soruya hazırlıksız yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akçaray'dan haftalık rekor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]