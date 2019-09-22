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Akçaray rekor tazeledi

29 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray, bir günde 50 bin 426 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.

Akçaray rekor tazeledi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray, bir günde 50 bin 426 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işletmesi yürütülen Akçaray tramvayı, günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekor tazeledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvayları, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı. İlk günden itibaren hedeflenen rakamların üzerinde yolcu taşımayı başaran Akçaray, bir günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.


2. etabın açılmasıyla birlikte hizmet çıtasını daha üst seviyelere çeken güvenli ulaşım aracı Akçaray, vatandaşlara 06.00 -24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Otogar - Eğitim Kampüsü istikametinde İzmit'in bir ucundan diğer ucuna vatandaşları hızlı, güvenli ve konforlu olarak götüren tramvaylar Kocaeli halkı tarafından tercih ediliyor. Yapılan bu hizmetin yerinde olduğu vatandaşlar tarafından gelen olumlu geri dönüşler ve kırılan yeni rekorlarla birlikte kanıtlanmış oluyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:00 Kaynak: İHA
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