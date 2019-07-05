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Akçaray seferlerinde geçici düzenleme

5 dakika önce

TEİAŞ'ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle, 7 Temmuz Pazar günü tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı.

Akçaray seferlerinde geçici düzenleme, System.String[]
TEİAŞ'ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle, 7 Temmuz Pazar günü tramvay seferlerinde değişiklik yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 7 Temmuz Pazar günü saat 06.00 - 12.00 saatleri arasında enerji hatları yenileme çalışması yapacak. Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışmasından dolayı sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'ye bağlı Akçaray tramvay hattı seferlerinde değişiklik olacak. UlaşımPark vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gidilemeyen duraklara ücretsiz otobüs seferi düzenlenecek.

UlaşımPark yaptığı açıklamada TEİAŞ'ın Yahya Kaptan bölgesindeki yüksek gerilim hatları yenileme çalışması nedeniyle 7 Temmuz Pazar günü 06.00-12.00 saatlerinde tramvay seferleri Doğu Kışla-Eğitim Kampüsü arasında gerçekleştirileceğini ve Otogar-Yahya Kaptan-Yenişehir-M.Ali Paşa-Doğu Kışla istasyonları arasında da seferlerin otobüsler ile yapılacağını duyurdu. 06.00-12.00 saatleri arasında tramvay ve otobüs seferleri, 15 dakikada bir gerçekleştirileceğini bildirdi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
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