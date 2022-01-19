Akçaray vatandaşların birinci tercihi oldu

Akçaray tramvayı 2021 yılında 8 milyon yolcuyu gitmek istediği yere hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştırdı. Akçaray 2017 yılından itibaren beklenenin de üzerinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirdi. 1 yıl boyunca toplam 8.346.149 yolcu taşıyan Akçaray, vatandaşların birinci tercihi olduğunu gösterdi.

YOLCU TAŞIMA REKORU KIRILDI

Akçaray günlük yolcu taşıma rekorunu da 2021 yılında kırmayı başardı. 28 Ekim 2021 tarihinde 53.613 yolcu ile Akçaray tüm zamanların yolcu taşıma rekorunu kırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda vatandaşların daha sık kullandığı tramvay projesi, kente de çok farklı bir estetik görünüm kattı.

800 BİN KM YOL ALDI

Akçaray 20 km'lik hat boyunca toplamda 800.645 km yol almayı başardı. 15 istasyonla yolcularına hizmet sağlayan tramvaylar pik saatte 5 dakikaya kadar inerek hızlı bir yolculuk gerçekleştiriyor. Yoğun saatlerde özellikle aktif 178 dom kamera (hareketli) ile anlık sefer takibi yapılarak ihtiyaç halinde ek tramvay ile ulaşım hizmeti devam ediyor.

YILDA 89 BİN SEFER

Akçaray tramvayı gidiş–dönüş 20 km'lik hat boyunca toplamda günde 300 sefer gerçekleştiriyor. 18 tramvay aracıyla Akçaray, vatandaşlara hızlı, güvenilir ve rahat bir ulaşım imkanı sunuyor. Yolcuğun keyfini süren yolcular konfordan da hızlı ulaşımdan da oldukça memnun. Bu yıl yapılan sefer sayısı toplamda 89.324 olarak kayıtlara geçti. Rakamlar vatandaşların en çok tramvayı tercih ettiğini ortaya koydu.