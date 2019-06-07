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Akçay, araç girişlerine kapatıldı

49 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Akçay, araç girişlerine kapatıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.
Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar,  Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Bayramı tatilin nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.
Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:31 Kaynak: DHA
Balıkesir, Edremit, Akçay, Güncel
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