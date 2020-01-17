Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesine ulaştı - Son Dakika

Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesine ulaştı

6 saat önce

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesi olan 30 metreye ulaştı.

Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesine ulaştı, System.String[]

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda hacim, minimum su alma seviyesi olan 30 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Kasım 2019'da su tutmaya başlayan Akçay Barajı'nda seviyenin 895 kotuna ulaştığını belirtti.

Yağışların etkisini göstermesiyle seviye ve hacmin hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Yüce, "Şehrimize bu dev yatırımımızdan haziran ayında su verme yönündeki planlarımız yolunda ilerliyor. Şu anda doğanın kalbinden tertemiz kar sularını topluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aktif hacim oluşmaya başladı"

Barajın 75 metrelik gövde yüksekliğine sahip olduğunu hatırlatan Ekrem Yüce, yerel idare tarafından inşa edilen Akçay Barajı'nın yavaş yavaş kente katkı sunacak duruma geldiğine değindi.

Yıllardır büyük titizlikle yürütülen çalışmalarla yükselen dev yapının şehirde yaşayan ve bu şehirden yolu geçen her bir canlıya fayda sağlamaya başlayacağını bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Baraj gölümüz minimum su alma seviyesine ulaşarak, suyu alacağımız yapıya kadar yükseldi. Buraya kadar olan su seviyesi acil durumlar dışında hep aynı şekilde kalacak. Su alma yapısının üzerinde toplanan su ise aktif hacmi oluşturacak. Yani Akçay Baraj Gölü'nde bundan sonra tutulacak her bir damla su, vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağımız su olacak."

Sapanca, Sakarya, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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