Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı - Son Dakika

Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı

6 saat önce

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı.

Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı, System.String[]

Sakarya'da Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla Pamukova Eskiyayla bölgesinde inşa edilen Akçay Barajı'nda su seviyesi 25,5 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yazılı açıklamasında, 22 Kasım 2019 tarihinde su tutmaya başlayan Akçay Barajı'nda kar yağışının etkisini göstermeye başladığını belirterek baraj gölünün hızla seviye aldığını bildirdi.

Küresel ısınmanın etkisiyle son yıllarda kar yağışlarının azaldığını, bu durumun yer altı ve yer üstü su kaynaklarının yenilenmesi ve varlığını sürdürmesini zor duruma soktuğuna işaret eden Yüce, şu ifadeleri kullandı:

"Akçay Barajı'nda beklediğimiz kar yağışı başladı ve şu anda yoğun şekilde devam ediyor. Bir yandan Akçay Barajı gölü oluşurken, bir yandan da bölgedeki yeraltı su kaynakları yenileniyor, Akçay Deresi coşkulu şekilde akıyor. Baraj gölümüz bugün itibarıyla 25,5 metre yüksekliğe ve 1 milyon 310 bin metreküp su hacmine ulaştı. Tüm bu veriler ışığında baktığımızda Akçay Barajı'nın Sapanca Gölü'ne ciddi alternatif oluşturacağını ve önemli bir yatırımın Sakarya'ya kazandırıldığını görüyoruz."

Yüce, ilk alternatif içme suyu kaynağının gelecek kuşaklar için büyük kazanç olacağını vurgulayarak barajdan kente bu yıl haziran ayında su vermeyi planladıklarını kaydetti.

Sapanca, Sakarya, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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