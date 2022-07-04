Edremit ilçesine bağlı turistik Akçay Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı zincir markete bugün öğle saatlerinde anlaşmalı oldukları firmadan yemek geldi. Yemeğin ardından market çalışanları mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetinde bulundu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 28 market çalışanı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedaviye alınan çalışanların öğle yemeğinde pilav, tavuk suyu çorba, nohut ve yoğurt yedikleri öğrenildi. Zehirlenenlerin bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 10 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Öte yandan, öğle yemeğinde çalışanlara servis edilen yemeklerden incelenmek üzere Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından numune alındı.( DHA )

Kaynak: DHA

Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AKÇAY'DA 28 MARKET ÇALIŞANI ZEHİRLENDİ - Son Dakika

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