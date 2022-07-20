Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

20.07.2022 11:52

Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp Gece açıldıkları denizde tekneleri bakan 2 kişiye halen ulaşılamadı Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp

Gece açıldıkları denizde tekneleri bakan 2 kişiye halen ulaşılamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu 1 kişi kurtulurken, 2 kişinin aranması için sahil güvenlik ve dalış timleri seferber oldu.

Olay, dün gece 19.15 sıralarında Edremit ilçesinde meydana geldi. Akçay sahilinden S.Y., H.H.I. ve D.O. dıştan takma motorlu ufak fiber tekne ile Akçay 2'nci Köprü mevkiinden denize çıkarak 'Never Say Never' isimli (alargada tonoza bağlı) tekneye gitmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat sonra tekrar kendi fiber tekneleri ile sahile geri dönmek isteyen 3 arkadaşın bulunduğu fiber teknenin motoru arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Panikten ne yapacakları şaşıran 3 kişiden S.Y., sahilden bir tanıdığını arayarak yardım istedi. Olayı duyar duymaz teknesi ile yardıma koşan vatandaş, battığını gördüğü tekneden sadece D.O.'ya ulaşabildi.

İhbar üzerine sahil güvenlik ve dalış timleri olay yerine gelerek arama çalışmalarını başlattı.

YORUMLAR
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Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) Edremit'te tekne battı; 1 kişi yüzerek kurtuldu, 2 kişi aranıyor (2) EDREMİT'TE TEKNE BATTI, 1 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 2 KİŞİ İSE ARANIYOR EDREMİT'TE TEKNE BATTI, 1 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU, 2 KİŞİ İSE ARANIYOR
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Akçay'da tekne battı: 1 kişi kurtuldu, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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