Son Dakika Haberleri: Akçay Eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akçay Eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

9 dakika önce

Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu son yolculuğuna uğurlandıBALIKESİR - Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu toprağa verildi.

Akçay Eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Akçay eski Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR - Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayıtını kaybeden Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu toprağa verildi.
69 yaşındaki Cahit İnceoğlu, 8 Mart'ta CHP'nin seçim bürosu açılışındaki Kürdistan skandalı ve sela okuyan müezzin hakkındaki konuşmalar ile gündeme gelmişti. Dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Cahit İnceoğlu bugün Edremit Bekir Efendi Camii'nde cuma namazınrı müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlandı. İnceoğlu'nun cenazesine CHP Millivekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Adayı Kamil Saka, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, MHP Edremit Belediye Başkan Adayı Tuncay Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cahit İnceoğlu eski Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:59 Kaynak: İHA

Yerel
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