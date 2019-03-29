Son Dakika Haberleri: Akçay'ın İlk ve Son Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi (2)

Akçay'ın İlk ve Son Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi (2)

1 saat önce

TOPRAĞA VERİLDİAkçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu'nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi.

Akçay'ın İlk ve Son Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Akçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu'nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazeye, CHP Balıkesir milletvekilleri Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, Edremit Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkanı Aday Kamil Saka, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Tuncay Kılıç, Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:40 Kaynak: DHA

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