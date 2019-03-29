Akçay'ın İlk ve Son Belediye Başkanı Yaşamını Yitirdi (2)
1 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİAkçay eski Belediye Başkanı ve Ege Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu'nun (69) cenazesi, cuma namazı sonrası Bekirefendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edremit Kabristanlığı'na defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:02 Kaynak: DHA
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