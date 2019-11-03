Son Dakika Haberleri: "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı"
Son Dakika Güncel 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'

"Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı"

6 saat önce

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden, akciğerin vücudun oksijen gereksinimini sağlayan organ olması nedeniyle hayati önem taşıdığı, akciğer kanserine karşı bireylerin kendilerini koruması gerektiği bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden, akciğerin vücudun oksijen gereksinimini sağlayan organ olması nedeniyle hayati önem taşıdığı, akciğer kanserine karşı bireylerin kendilerini koruması gerektiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden "Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yapılan açıklamada, her organ gibi akciğerin de birçok hücreden oluştuğu, akciğer kanserinde buradaki hücrelerin anormal büyüyerek vücuda zarar verdiği anımsatıldı.

Sigara, tütün, verem, radyoaktif maddeler, kimyasalları uzun süreli soluma, hava kirliliği ve aile geçmişinde benzer hastalığın olması gibi nedenlerin akciğer kanserini tetiklediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri, geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük, öksürürken kan çıkarmak, derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, tekrarlayan veya geçmeyen bronşit, akciğer enfeksiyonlarıdır. Akciğer kanseri tanısının konmasının ardından tedavisi ise her hastaya göre farklılık göstermektedir. Tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. Cerrahi, hedefe yönelik tedavi, radyoterapi, kemoterapi gibi farklı seçenekler de tedavi şekilleridir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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