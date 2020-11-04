Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı - Son Dakika

Osmaniye Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin ortaya çıkmasının ilk nedeninin sigara olduğunu belirtti.

Öznavruz, açıklamasında, tütün kullanımının en az 10 farklı kansere yol açtığını kaydetti.

Dünyada her yıl pasif içicilikten 7 bin 300 kişinin akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini dile getiren Öznavruz, "Sigara içmeyen fakat dumana maruz kalan kişilerin akciğer kanserine yakalanma riski yüzde 20 ila 30 daha yüksektir."