Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi - Son Dakika
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Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi

05.12.2022 13:56
Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Medicana International İzmir Hastanesinde, yaşadığı sağlık sürecine dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağlayan, mart ayında yaptırdığı kontrollerde daha önce 3 milimetre olan kitlenin 16 milimetreye çıktığını öğrendiğini söyledi.

Bu sonuçla kanser sürecinin başladığını dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu:

"Gerçekten erken teşhis hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farklı bir tablo olacaktı. Hocalarımızın dikkati çok önemliydi. Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Hiç korkmadım ve aklıma ölmek gelmedi ancak acı çekmekten korktum. Başkasının başına gelince 'ölecek' diyoruz ama insanın kendi başına gelince öyle olmuyormuş. Yoğun bakımda güzel anılarım oldu. Doğru kararın, teşhisi koyan ekibe teslim olmak olduğuna karar verdim."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Merda Erdemir Işık ise röntgende görülmesi zor bir lokasyonda olan küçük boyutlu bir kitleyi tomografide tespit ettiklerini söyledi.

Tetkiklerin ardından gerekli tedavilere başladıklarını ifade eden Işık, "Çok uyumlu davrandı bize, ne dersek yerine getirdi. Hocalarımızın şifalı ellerinde hem tanı hem de tedavi sürecini tamamlamış olduk. " ifadelerini kullandı.

"Armağan Bey artık sigarayı bırakacak"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Samancılar da bu tür vakalarda erken teşhisin önemli olduğunu dile getirdi.

Ameliyatı kapalı yöntemle yaptıklarını vurgulayan Samancılar, "Kendisi gayet iyi. Armağan Bey artık sigarayı bırakacak. Akciğer kapasitesinin eski halini alması bir süre zaman alacak. En önemli şey sigara. Akciğer kondisyonunu koruması için çok önemli, özellikle ameliyat sonrası. Ona dikkat edeceğine eminiz." diye konuştu.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan ise Armağan Çağlayan'da erken evre akciğer tümörü saptadıklarını ifade etti.

Hastanın lenf bezleri sonuçlarının temiz geldiğini aktaran Turhan, "Ameliyatı kapalı yaptık, hem çok erken ayağa kalkmış oldu, yaraları daha çabuk iyileşecek, günlük hayata daha çabuk katılacak. Bu ameliyattan başarı beklentimiz en erken evrede çok daha yüksek. O yüzden mutluyuz. Umarım bundan sonra sağlıklı olarak hayatına devam edecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Akciğer kanseri teşhisi konulan Armağan Çağlayan, İzmir'de ameliyat edildi - Son Dakika

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