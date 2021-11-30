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'Akciğer kanserinde pasif içicilik göz ardı edilmemeli' - Son Dakika

'Akciğer kanserinde pasif içicilik göz ardı edilmemeli'

30.11.2021 10:47
'Akciğer kanserinde pasif içicilik göz ardı edilmemeli'

Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Özbay, "Çoğu zaman masum görünen ama yeterince ciddiye almadığınız belirtilere dikkat edin, tehlikenin farkında olun" dedi.

Erkeklerde en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Özbay, "Çoğu zaman masum görünen ama yeterince ciddiye almadığınız belirtilere dikkat edin, tehlikenin farkında olun" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Özbay, uzun süreli geçmeyen ya da giderek kötüleşen öksürük, sırt ve göğüs ağrısı, ses kısıklığı, iştahsızlık, kilo kaybı ve halsizlik, kronik yorgunluk, sık tekrarlayan ya da tedaviye dirençli akciğer enfeksiyonları (zatüre, bronşit gibi) ve balgamda kan gibi şikayetlerin akciğer kanserinin erken habercisi olabileceğini söyledi. Opr. Dr. Serkan Özbay, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alan, kadınlarda ise üst sıralarda yer alan akciğer kanseri hakkında bilgilendirmede bulundu.

PASİF İÇİCİLİK TETİKLEYİCİ OLABİLİR

Akciğer kanseri açısından özellikle aile öyküsü olan veya sigara içen insanların ciddi risk altında olduğuna dikkat çeken Dr. Özbay, "Yine çeşitli kimyasallarla uzun süreli maruziyet (uranyum, berilyum, asbest, arsenik, radon gazı, petrol ürünleri vs.) risk oluşturur. Pasif içicilik ve özellikle yüksek düzeyde hava kirliliği de akciğer kanseri için tetikleyicidir. Çoğu zaman masum görünen, yeterince ciddiye almadığınız belirtilere dikkat edin, tehlikenin farkında olun" ifadelerini kullandı.

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Erken teşhisin akciğer kanseri tedavisinde de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Serkan Özbay, "Akciğer kanserleri genellikle hastalarda ileri evrelerde saptanabilmekte ve geç kalındığında hastalığın tedavi sürecini zora sokmaktadır. Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarıcıdır. Başta cerrahi tedavi olmak üzere kemoterapi, radyoterapi gibi farklı tedavi seçenekleri tek başına ya da kombine edilerek özellikle erken yakalanan vakalarda akciğer kanseri tedavisini mümkün kılmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

'Akciğer kanserinde pasif içicilik göz ardı edilmemeli'

Akciğer Kanseri, Kanser, Samsun, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Akciğer kanserinde pasif içicilik göz ardı edilmemeli' - Son Dakika


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