Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı - Son Dakika

Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı

27.05.2021 12:49
Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı, System.String[]

İzmir'de akciğer nakli olan 2 hasta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde azalan organ bağışına dikkat çekmek amacıyla akciğerleri dışındaki tüm organlarını bağışladı.

İzmir'de akciğer nakli olan 2 hasta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde azalan organ bağışına dikkat çekmek amacıyla akciğerleri dışındaki tüm organlarını bağışladı.

Urla ilçesinde yaşayan ve 2009'da pulmoner hipertansiyon hastalığına bağlı akciğer nakli olan Kamil Hamidullah (45), sağlığına kavuştuktan sonra Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneğini kurdu. Organ bağışına yönelik çalışmalar yürüten Hamidullah, nakil bekleyen hastaları ve ailelerine destek oluyor.

Kamil Hamidullah, Kovid-19 salgını döneminde azalan organ bağışının yeniden eski seviyelerine ulaşması için dernek üyeleriyle kampanya başlattı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran Hamidullah ve dernek üyesi İbrahim Kurtuluş, akciğerleri dışında tüm organlarını bağışladı.

Hamidullah, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinin organ nakli bekleyen hastaları da olumsuz etkilediğini belirtti.

Salgın döneminde organ nakillerinin çok azaldığını anlatan Hamidullah, "Organ naklinin önemini en çok bizler biliyoruz. Organ bağışıyla hayatta kalan hastalarız. Başlattığımız farkındalık kampanyasıyla akciğerlerimiz dışında tüm organlarımızı bağışladık. Hepimiz aşı için sağlık merkezlerine gidiyoruz, orada bir 5 dakika daha kalarak organlarımızı bağışlayabiliriz. Birilerinin süper kahramanı olarak, nakil bekleyen hastalara can verebiliriz." diye konuştu.

Halen derneğin 350 üyesi olduğunu vurgulayan Hamidullah, Türkiye'nin birçok kentinde yaşayan akciğer nakli olmuş hastaların farkındalık yaratmak için organlarını bağışlayacağını dile getirdi.

İbrahim Kurtuluş da 2018 yılında Ankara'da akciğer nakli olduğunu anımsattı.

Nakil beklerken hayatının en zor 8 ayını yaşadığını vurgulayan Kurtuluş, "Benim durumumda olan insanların neler yaşadığını çok iyi biliyorum. Onun için organlarımı bağışlama kararı aldım. Arkadaşlarım morallerini sakın bozmasınlar. Organ bağışı konusunda herkes duyarlı olmalı ve organlarını bağışlamalılar. Umarım organlarım bir hastaya can olur." dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Özgür Sönmez de İzmirlilerin organ bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu, yaptıkları taahhütlerle kenttin 2013 yılından bu yana organ nakli bağışında Türkiye birincisi olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hem organ bağışı hem de nakil ameliyatlarında ciddi anlamda bir düşüş olduğunun vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Daha önce organ nakli olup şifa bulan hastalarımız bugün bize başvurarak akciğerleri dışındaki tüm organlarını bağışlamak istediklerini belirttiler. Başlattıkları çalışmayla örnek oldular. Kovid-19 salgını sürecinde de hastanelerimizde alınan önlemlerle organ nakli ameliyatları yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan organ nakli bağışı konusunda destek bekliyoruz."

Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı
Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı
Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı
Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı
Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı

Hipertansiyon, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akciğer nakli olan 2 hasta organlarını bağışladı - Son Dakika


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