"Akciğer Sağlığı Hakkında Her Şey" adı verilen ve derneğin YouTube hesabında yayınlanan bu video serisinde, 12 uzman hekim 12 farklı videoda en çok yöneltilen soruları yanıtladı. Tüm doktorların ortak mesajı ise; akciğer sağlığının korunması için "başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının bırakılması" oldu.

Sosyal medyanın bilgiyi yayma hızı ve gücü, farklı alanlarda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan projelere ilham vermeye devam ediyor. Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği de (TÜSAD) sosyal medyanın bu gücünden yararlanarak halk sağlığını korumaya ve toplumu akciğer sağlığı konusunda bilgilendirmeye yönelik yeni bir farkındalık çalışmasına imza attı.

TÜSAD tarafından hayata geçirilen ve dernek üyesi uzman hekimlerin uyarı ve tavsiyelerini içeren "Akciğer Sağlığı Hakkında Her Şey" adlı video içerik çalışmasında, akciğer sağlığına dair en çok merak edilen ve yöneltilen sorular yanıtlanıyor. Toplam 12 bilgilendirici videonun yer aldığı röportaj serisinde astımdan KOAH'a, inhaler cihazların doğru kullanımından akciğer kanserine kadar solunuma dair tüm konular işleniyor.

TÜSAD Başkanı Arzu Mirici, bu çalışma hakkında şu bilgileri verdi: "Bizim dernek olarak en önemli amaçlarımızdan biri; halkın akciğer sağlığını korumak. 4 bine yakın üyemiz ile birlikte bu doğrultuda hizmet veriyoruz. Hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi için çaba harcarken, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması için de çalışıyoruz. Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin başarısında, halkın sağlık eğitimi ve toplumsal bilincin geliştirilmesinin önemi büyük. Biz de TÜSAD olarak akciğer sağlığı konusundaki farkındalığı artırabilmek için hem hasta ve hasta yakınlarına hem de toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için de sosyal medya olmak üzere her mecradan yararlanmak istiyoruz. Bu doğrultuda, başta YouTube olmak üzere sosyal medya kanallarımızda yayınlanmak üzere bir içerik projesi hazırladık. Bu çalışmada 12 uzman hekimimiz 12 farklı konuya değiniyor ve akciğer sağlığına ilişkin en çok merak edilen ve yöneltilen soruları yanıtlıyor. Derneğimizin YouTube kanalı olan SolunumTV'den paylaşmaya başladığımız bu video içerikler ile; akciğer sağlığını ilişkin bilgi paylaşımı yaparken, hastalıklardan korunma yöntemlerine de dikkat çekmek istiyoruz."

Her bir hastalığın ayrı ayrı ele alındığı video içerik çalışmasında hekimlerin ortak bir mesajı bulunduğunu da aktaran Mirici, "12 uzman hekimin, 12 farklı videoda vurguladığı en önemli konu başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının bırakılması. Diğer bir ortak mesaj da; erken tanı ve tedavi sürecinin aksatılmadan devam ettirilmesi" dedi.