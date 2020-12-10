KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE "TERAPİ" İLE DESTEK - Son Dakika

KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE "TERAPİ" İLE DESTEK

10.12.2020 10:44
KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin,"Koronavirüs hastalarında akciğer kapasitesi yüzde 70'e inebiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin,

"Koronavirüs hastalarında akciğer kapasitesi yüzde 70'e inebiliyor. Solunum rehabilitasyonuyla bu esnekliği artırıyoruz"

"Oksijenlenmesi artan hastalarda pıhtılaşma sorunları da azalıyor"

- Ortalama 20 seans süren tedavi, SGK tarafından da karşılanıyor.

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, - AKCİĞERLERDE tutuluma yol açarak solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye sebep olan koronavirüsün zararlı etkilerini "solunum terapisi" ile atlatmak mümkün. Koronavirüs tedavisi sonrasında ya da testi pozitif çıkan bireylerin zorunlu karantina döneminin ardından uygulanacak nefes egzersizlerinin akciğeri temizlemeye yardımcı olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin, "Koronavirüs hastalarında akciğer kapasitesi yüzde 70'e inebiliyor. Solunum rehabilitasyonuyla bu esnekliği artırıyoruz" dedi. Ortalama 20 seans süren tedavi, SGK tarafından da karşılanıyor.

Dünyayı etkisi alan ve ölümlere sebep olan yeni tip koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor. İlaç tedavisi ve zorunlu karantina süreci sonrası yapılacak solunum egzersizleri de iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Sağlıklı bir akciğer için akciğer esnekliğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Sezai Şahin, "solunum terapisi" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Koronavirüs tedavisi sonrası hastalarda "fibrozis" denilen akciğer zarlarında yapışıklık oluştuğunu anlatan Uzm. Dr. Sezai Şahin, "Bununla birlikte akciğer kapasitesi yüzde 70'e kadar azalabiliyor. Solunum rehabilitasyonuyla bu esnekliği artırmaya yönelik tedavi uyguluyoruz" diye konuştu.

"TERAPİ SONRASI ORGAN FONKSİYONLARI NORMALE DÖNÜYOR"

Terapi sonrası hastalarda pıhtılaşma sorununun azaldığını hatırlatan Uzm. Dr. Sezai Şahin, şunları söyledi: "Koronavirüs en çok akciğerleri etkiliyor. Diğer belirtiler ve vücut ağrıları bir şekilde geçse de, akciğerler etkilenince damarlarda kan pıhtılaşmalarına sebep oluyor. Akciğerlerin etkilenmesi sonucunda da solunum kapasitesi ciddi oranda düşüyor. Akciğerlerin bazen tamamına yakın etkilenebiliyor. Tedavide öncelikle solunum rehabilitasyonu ile başlayarak akciğer sekresyonunu azaltmak, bunun sonucunda akciğerin solunum kapasitesini artırmak amaçlanıyor. Oksijenlenmesi artan hastalarda pıhtılaşma sorunları da azalıyor. Vücut oksijenlendiği için de hastanın erken dönemde yorgunluk sorunları son buluyor. Organ fonksiyonları ise normale dönüyor."

"EVDE EGZERSİZLE YAŞAM KALİTESİ ARTAR, HASTALIK RİSKİ AZALIR"Akciğerin virüsten etkilendiği durumlarda bu egzersizleri önerdiklerini belirten Uzm. Dr. Şahin, "Akciğerde oluşan sekresyonları ancak rehabilitasyonla azaltabiliyoruz. Kişiyi kendi haline bıraktığımızda tedavi daha uzun sürer. Bu tedavi işe ve aktif yaşama dönmeyi erkene çeker. Ancak koronavirüs hastalığı sonucunda kişide akciğer tutulumu olmadıysa bu tedaviye gerek yok. Akciğer tutulumu olan kişilerde biz mutlaka solunum rehabilitasyonu sonrasında evde nefes egzersizlerini de öneriyoruz. Evde bu egzersizlere devam ederlerse yaşam kaliteleri artar, hastalığa yakalanma riskleri azalır" uyarısında bulundu.

"10 SEANS SONRASINDA İYİLEŞME BAŞLIYOR"

Solunum terapisinin SGK kapsamında olduğunu da hatırlatan Şahin, "Akciğerde koronavirüs tutulumu olan kişiler bulundukları yerlerdeki fizik tedavi kliniklerine başvurup solunum rehabilitasyonu alabilirler. Solunum rehabilitasyonuyla daha erken işe dönme ve yaşama bağlanma hızlıca gerçekleşir. Ortalama 20 seans yeterli olur. Kişi zaten 8-10 seanstan sonra kendisindeki enerjiyi de hissetmeye başlar. Tedavi uyguladığımız hastalarda sonuçlar çok iyiö değerlendirmesinde bulundu.

KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE TERAPİ İLE DESTEK
KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE TERAPİ İLE DESTEK
KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE TERAPİ İLE DESTEK
KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE TERAPİ İLE DESTEK
KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE TERAPİ İLE DESTEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fizik Tedavi bölümü, Sezai Şahin, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE 'TERAPİ' İLE DESTEK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama: Şu anda çok iyiyim Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
10:38
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu Maskesiz yakalanan sürücü, cezayı görünce babasının bile adını unuttu         
09:55
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:55:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KORONAVİRÜSE KARŞI AKCİĞERLERE "TERAPİ" İLE DESTEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei