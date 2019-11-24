Akciğerinde pıhtı oluşan doktor, ameliyatla sağlığına kavuştu - ZONGULDAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, nefes darlığının artmasının yanı sıra genel durumu bozulan bir hastanın, akciğer damarındaki pıhtıya müdahale edilerek sağlığına kavuşması sağlandı.

Bartın'da, yaklaşık 13 gün önce beyin kanaması nedeniyle Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan aile hekimi olarak görev yapan doktor Abdullah Kazım Arı'da yapılan tahliller sonucunda sağ ana akciğer atardamarının büyük bir pıhtıyla tıkandığı görüntülendi.

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet Avcı ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Umut Somuncu tarafından nadir yapılan ve zorlu bir girişim olan "Pulmoner embolektomi" denilen yöntemle akciğer atardamarında pıhtıların açılması sağlandı.

Abdullah Kazım Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin kanaması rahatsızlığı yaşadığı için hastaneye kaldırıldığını belirterek, doktorların kendisiyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Beyin kanaması sonrası uzun süre yattığım için göğsümde ağrı hissediyordum. Daha sonra doktorlarımız eko yaparak emboli (kanla taşınan yabancı bir cismin damarı tıkaması durumu) geçirdiğimi fark ettiler. Ameliyatla kalbin önemli bir arterini açtılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Hastanın hayata tekrar tutunmasına katkıda bulunduk"

Zonguldak BEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Avcı da Arı'nın beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü sırada sağ akciğer damarının tamamen tıkandığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Hastaya, beyin kanaması geçirdiği için kan sulandırıcı ilaçlar veremediklerini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine acil olarak genel durumu bozulan hastamızı kateter (bir vücut boşluğuna, damarına veya kanalına sokulabilen bir tüp) laboratuvarına aldık. Pıhtıyı parçalamaya çalıştık. Daha sonra da pıhtının içerisine düşük dozda kan sulandırıcı pıhtı eritici ilacımız verdik. Bu şekilde hastanın hayata tekrar tutunmasına katkıda bulunduk. Normalde bunlar çok riskli işlemler. Acil müdahale edilmesi gereken tedavi yöntemleri. Çok nadir yaptığımız, genelde pıhtı eritici ilaçlar verdiğimiz hastalık."