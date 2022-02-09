Akciğerini tam yüzdeyle kullanamayan Covid-19 hastası, aşıyla hayata tutundu - Son Dakika

ANKARA'da, akciğerini kist nedeniyle tam yüzdeyle kullanamayan ve koronavirüse yakalanarak hastanede tedaviye alınan Muazzez Torun (66), 3 doz aşı ile yaşama tutundu. Dr. Hakan Dayanır, "Muazzez teyzemiz akciğerinin belirli bir yüzdesini kullanamamasına rağmen 3 Sinovac aşısı vurdurduğu için nispeten bu süreci daha hafif geçiriyor" dedi.

Akciğerinde kist bulunan ve bu nedenle akciğerini tam kapasiteyle kullanamayan Muazzez Torun, koronavirüse yakalandı. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Torun, 3 doz Covid-19 aşısını yaptırdığı için hastalığı diğer hastalara göre daha hafif geçiriyor. Tedavisi de bitme aşamasına gelen Torun, hastalığı büyük oranda atlattı.

'DAHA HAFİF GEÇİRİYOR'

Hastanenin Covid-19 3'üncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır, aşının etkisine dikkat çekerek, "Muazzez teyzemizin akciğerinde kistik diyebileceğimiz oluşumlar var. Tomografide de bunu görerek tespit ettik. Akciğerinde kist olmasına rağmen yani akciğerinin belirli bir yüzdesini kullanamamasına rağmen 3 tane Sinovac aşısı vurdurduğu için nispeten bu süreci daha hafif geçiriyor. Biz bunu gözümüzle görüyoruz fakat genç hasta bile olsanız aşılarınızı eksik yaptırırsanız, 1 doz 2 dozda kalırsanız, 3'üncü ve 4'üncü doz aşıları, devletin size tanımladığı aşılara riayet etmezseniz bu hastalıktan çok daha kötü bir şekilde etkilenme durumunuz çok yüksek. Şu an yoğun bakımlarda da aşısını yaptırmayanlar ya da aşısını eksik yaptıranların bulunduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Dr. Dayanır, yoğun bakımda 9 yatağın da dolu olduğunu belirterek, "Uzun bir süredir, yaklaşık 3-4 haftadır böyle doluyuz. Öncesinde nispeten bir rahatlama vardı; ama özellikle kış aylarının da başlamasıyla beraber ve yeni varyantların da ortaya çıkmasıyla ne yazık ki yataklar da dolmaya başladı. Aşı hayat kurtarır. Eğer bireyler aşılarını tam yaptırdıysa 'çok bulaşıcı' dediğimiz varyantlara yakalanmış bile olsalar o hastalığı hafif geçiriyorlar" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE EKSİK AŞILARINI TAMAMLASINLAR'

Muazzez Torun ise 4'üncü doz aşısını olmadığı için pişman olduğunu dile getirip, "3 doz aşılıyım. Hasta olmak çok zormuş. Keşke 4'üncüyü zamanı geldiğinde olsaymışım. Eksik aşılı olan vatandaşlar hiç durmasınlar, beklemesinler. Gitsinler ve aşılarını olsunlar. Bir saniye bile öyle durmasınlar. Ben yoğun bakıma girdim; ama yine bu zamana kadar yaptırdığım aşılar sayesinde bilincim kapanmadan çok ağır bir şekilde olmadan hastalığı geçiriyorum. Keşke gidip 4'üncü doz aşımı da zamanında yaptırsaymışım. Hala aşılarını yaptırmamış olanlar yemesinler içmesinler gidip ilk iş eksik aşılarını bir an önce tamamlasınlar" dedi.