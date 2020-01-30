Akciğerler sigaranın hasarını onarma konusunda

Bırakılması halinde akciğerlerin sigaranın yol açtığı hasarı onarma konusunda "büyülü" bir beceriye sahip olduğu bildirildi.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan ve İngiliz bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, akciğerde sigaranın hasarından kaçınmayı başaran küçük bir grup hücrenin, eski tiryakilerde sayıca çoğaldığını ortaya koydu. Bu etkinin, bırakmadan önce 40 yıl boyunca bir paket sigara içmiş kişilerde bile gözlendiği vurgulandı.

London's Global Üniversitesi ve Wellcome Sanger Enstitüsünce yürütülen araştırma çerçevesinde sigaranın genetik etkilerini gözlemlemek için sigara tiryakisi, eski tiryaki, hiç sigara içmemiş kişi ve çocuklardan alınan akciğer biyopsileri incelendi.

Bu biyopsilerden elde edilen 632 tekil hücrenin dizilimi yapan bilim insanları, normal akciğer hücrelerindeki genetik değişim örüntülerine odaklandı.

Uzmanlar, kanserli olmasalar bile sigara tiryakilerinde 10 akciğer hücresinden en az 9'unda 10 bine kadar fazladan genetik mutasyonun var olduğu, bu mutasyonlara doğrudan sigaradaki kimyasalların yol açtığı bulgusunu elde etti. Hasarlı hücrelerin dörtte birinden fazlasında en az bir kanser yapıcı mutasyon görüldü.

Araştırmadaki beklenmedik gelişme ise sigarayı bırakan kişilerin hücrelerinde görüldü. Bu kişilerin hava yollarında sıralanan küçük bir grup hücrenin, genetik hasardan kurtulmuş ve genetik açıdan hiç sigara içmeyenlerin hücreleriyle eşdeğer olduğu tespit edildi.

Eski tiryakilerde bu sağlıklı hücrelerin sayısının tiryakilerinkinden 4 kat fazla bulunduğuna, oran olarak da toplam akciğer hücrelerinin yüzde 40'ına kadar çıkabildiğine işaret edildi.

Wellcome Sanger Enstitüsü'nde görevli uzman Peter Campbell, 30-40 yıldır ağır tiryaki olan kişilerin kendisine sigarayı bırakmak için çok geç olduğunu söylediğini belirterek, "Bu çalışmayla ilgili heyecan verici olan, bırakmak için hiç bir zaman geç olmadığını göstermesi. Araştırmamızdaki bazı kişiler yaşamları boyunca 15 bin paketten fazla sigara içmiş ama bıraktıktan birkaç yıl sonra solunum yollarında sıralanan hücrelerin büyük bölümü, sigaranın verdiği zararın izini taşımıyor." diye konuştu.