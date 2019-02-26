Son Dakika Haberleri: Akdağ 3 Mart'ta Yapılacak Şenliğe Hazırlanıyor

Akdağ 3 Mart'ta Yapılacak Şenliğe Hazırlanıyor

2 saat önce

Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.

Akdağ 3 Mart'ta Yapılacak Şenliğe Hazırlanıyor, System.String[]
Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü tarafından organize edilen şenlik için geri sayım başladı. Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler de bölgede çalışmalara başladı. Akdağ'da İlk kez düzenlenen şenlikte, kardan heykel, güreş, leğenle kayma, kızakla kayma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

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