Akdağ 3 Mart'ta Yapılacak Şenliğe Hazırlanıyor

Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.



Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü tarafından organize edilen şenlik için geri sayım başladı. Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler de bölgede çalışmalara başladı. Akdağ'da İlk kez düzenlenen şenlikte, kardan heykel, güreş, leğenle kayma, kızakla kayma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı

Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak