Akdağ 3 Mart'ta Yapılacak Şenliğe Hazırlanıyor
2 saat önce
Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.
Alanya Belediyesi, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan şenlik için Akdağ'da çalışmalarını sürdürüyor.
Alanya Akdağ Kayak İhtisas ve Spor Kulübü tarafından organize edilen şenlik için geri sayım başladı. Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler de bölgede çalışmalara başladı. Akdağ'da İlk kez düzenlenen şenlikte, kardan heykel, güreş, leğenle kayma, kızakla kayma gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:49 Kaynak: İHA
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