Akdağ'da 2 mevsim bir arada - Son Dakika

Akdağ'da 2 mevsim bir arada

KÜTAHYA - Kütahya'nın 2 bin 120 rakımlı en yüksek dağı olan Akdağ'da iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Dağın 2 bin metre yüksekliğinde halen 10 santimetre kar varken, eteklerinde bulunan erik ve badem ağaçlarının çiçek açması doyumsuz bir manzara sunuyor. 2 bin metre yükseklikte eksi 5 derece sıcaklık varken bin metrede 10 derece sıcaklık olması ve ağaçların çiçek açması, eriyen kar sularından dolayı oluşan irili ufaklı şelaleler, görsel olarak bölgede bu eşsiz manzarayı görmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Doğasever Hakan Karaca, yaptığı açıklamada, "Önce 2 bin metre yüksekliğe çıktık ve 10 santimetre kar olduğunu gördük. Şu anda mart ayındayız, Akdağdayız. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteyiz. Yoğun kar yağışı var. Aşağıda bazı ağaçlar çiçek açmış ama yukarıda yoğun kar var. Çok soğuk ve tipi var, kar yağışı devam ediyor. Doruktan aracımızla 10 dakikada aşağı indik. Az önce 2 bin metre yükseklikte idik. Şimdi 900 metre yüksekliğe indik. Badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. İki mevsim bir arada yaşıyoruz. Akdağ gerçekten doyumsuz bir yer" diye konuştu.

Doruktan aracımızla 10 dakikada aşağı indik. Az önce 2 bin metre yükseklikte idik. Şimdi 900 metre yüksekliğe indik. Badem ağaçları, erik ağaçları çiçek açmış. İki mevsim bir arada yaşıyoruz. Akdağ gerçekten doyumsuz bir yer" diye kouştu.