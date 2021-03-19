Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 bin metre yükseklikteki Akdağ'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, doğa olayına karşı arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu kurumlardaki ekiplerin eğitilerek tatbikatlarla teyakkuzda kalmaları için İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, AFAD Samsun Müdürlüğünce Dağ Arama Kurtarma (DAK) eğitimi alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin Akdağ Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Senaryo gereği çığ altında kalan insanların kurtarılması hedeflenen tatbikata AFAD'tan 11, itfaiyeden 30, kayak merkezinden 5 personel katıldı.
Soğuk havada 5 saat süren tatbikatta ekipler önce fiziki, ardından da alıcı ve vericiler eşliğinde sondalama tekniğiyle cisimleri bularak çığ altından çıkardı.
Tatbikat, çığ anında insanların hangi yönde kaçması gerektiğinin gösterilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da AFAD ve itfaiye ekipleri çığda kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika