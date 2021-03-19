Soğuk havada 5 saat süren tatbikatta ekipler önce fiziki, ardından da alıcı ve vericiler eşliğinde sondalama tekniğiyle cisimleri bularak çığ altından çıkardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, doğa olayına karşı arama kurtarma faaliyetlerinden sorumlu kurumlardaki ekiplerin eğitilerek tatbikatlarla teyakkuzda kalmaları için İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiği hatırlatıldı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2 bin metre yükseklikteki Akdağ 'da çığ tatbikatı gerçekleştirdi.

Son Dakika › Güncel › Samsun'da AFAD ve itfaiye ekipleri çığda kurtarma tatbikatı yaptı - Son Dakika

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