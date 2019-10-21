Akdağ'da doğal ortamda yetişen Hünnap'a ilgi

Kütahya'nın en yüksek dağı Akdağ'da doğal ortamda yetişen Hünnap meyvesi pazar tezgahlarında büyük ilgi görüyor.



Akdağ'da tamamen doğal olarak yetişen şifa kaynağı meyveyi köylülerden alarak pazarda sattığını belirten Zeki Erbey, "Hünnap meyvesinin tadı pek fazla bilinmese de sağlık için oldukça faydalı olduğu pek çok kişi tarafından biliniyor. Özel müşterilerimiz gelip alıyor. Hünnap ağacı ilkbaharda sarıçiçekler açıp sonbahar mevsimine doğru olgunlaşan meyveler arasında yer alır. Hünnap meyvesini sonbahar mevsiminde yani bu dönemde, pazar tezgahlarında bulabilirsiniz. Akdağ'da Hünnap doğal halinde yetişir. 20 yıldır pazarcıyım, doktorlar gelir bizden alır. Biz sorduğumuzda bu meyvenin güçlü antioksidan özelliği nedeniyle, karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkilerde bulunduğunu biliyoruz. Hünnap meyvesi taze bir meyve olduğundan çiğ olarak tüketilebilir. Aynı zamanda hünnap meyvesinden reçel yapıp tüketebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA