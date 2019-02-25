Akdağ'da Kartpostallık Kar Manzarası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.



Yılkı atları başta olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşadığı 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Eriyen beyaz örtü sonrasında tekrar yağan kar, tabiat parkını beyaza bürüdü. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşayan canlılar için Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını koruma kapsamında yemleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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