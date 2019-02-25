Son Dakika Haberleri: Akdağ'da Kartpostallık Kar Manzarası

Akdağ'da Kartpostallık Kar Manzarası

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Akdağ'da Kartpostallık Kar Manzarası, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Yılkı atları başta olmak üzere birçok yaban hayvanının yaşadığı 2 bin 500 rakımlı Akdağ Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Eriyen beyaz örtü sonrasında tekrar yağan kar, tabiat parkını beyaza bürüdü. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşayan canlılar için Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayatını koruma kapsamında yemleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Sandıklı, Afyon, Akdağ, Güncel
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