Son Dakika Haberleri: Akdağ'da Kayak Keyfi

Akdağ'da Kayak Keyfi

1 saat önce

Karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

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Karın keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi gösteriyor.

Hafta sonu tatilinde ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, soluğu Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde alıyor. Samsun'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Ladik ilçesinde bulunan meşhur Akdağ Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Akdağ'da, 7'den 70'e herkes, kayak keyfi yaparak karın tadını çıkarıyor. Özellikle Rize, Trabzon ve Ordu gibi çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezine İstanbul ve Ankara gibi uzak illerden vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor.

Akdağ Kayak Merkezi, yerli turistlerin yanında yabancı, özellikle Arap turistlerin de gözdesi durumunda. Hafta sonları çok sayıda turisti ağırlayan kayak merkezine tur şirketlerinin de yoğun ilgisi var. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ladik, Kayak Merkezi, Akdağ, Güncel
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