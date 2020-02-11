Akdağ'da yaban hayvanlarına yemleme desteği - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yaban hayvanları için yem bırakıldı.



Afyonkarahisar'da sert geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personelleri yetişiyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleriyle göz dolduran Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atlarından kızıl geyiğe, yaban ördeğinden yaban tavşanına kadar bi çok yaban hayvanı yaşıyor. Zorlu geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine destek olmak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yemleme çalışması yapıldı.



Yemleme çalışması esnasında yaban ördeklerinin kendilerini yemleyen personellere olan sıcak yaklaşımı renkli görüntüler oluşturdu. - AFYONKARAHİSAR