Son Dakika Haberleri: Akdağ'dan Aşkale'ye Teşekkür Ziyareti

Akdağ'dan Aşkale'ye Teşekkür Ziyareti

14 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere giren ve Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Yaptırmış'a ilk tebrik ziyareti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ tarafından gerçekleştirildi.

Akdağ'dan Aşkale'ye Teşekkür Ziyareti, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere giren ve Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Yaptırmış'a ilk tebrik ziyareti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ tarafından gerçekleştirildi.

Ziyarette Akdağ'ı ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat ve meclis üyeleri karşıladı.

Hükümet Konağı önündeki karşılama sonrası Recep Akdağ önce Kaymakamlık makamına ziyarette bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kaymakam Aksu, Milletvekili Recep Akdağ'a ilçe hakkında bilgiler verdi.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Belediye Başkanlığına geçildi. Akdağ, başkanlık makamında Belediye Başkanı ve meclis üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Akdağ, belediye ziyareti sonrasında MHP ve Ak Parti Teşkilatlarını da ziyaret ederek 31 Mart seçimlerinde koordineli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ve tebrik etti. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:16 Kaynak: İHA
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