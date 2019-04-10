Son Dakika Haberleri: Akdağ'dan İlçelere Teşekkür Ziyareti

Akdağ'dan İlçelere Teşekkür Ziyareti

53 dakika önce

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor.

Akdağ'dan İlçelere Teşekkür Ziyareti, System.String[]
AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ilçelere teşekkür ziyaretinde bulunuyor.

31 Mart yerel seçimleri sonrası Sağlık Eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ teşekkür ziyaretlerine başladı. Geçen hafta merkez ilçelerini ziyaret eden Akdağ seçimlerde ki çalışmalarından dolayı AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarına giderek seçim sürecinde ki gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı partililere teşekkür etmişti.

Bugünde Aşkale, Hınıs, Köprüköy ve Horosan'a giden Akdağ önce AK Parti daha sonra MHP ilçe teşkilatlarına ziyaret ederek Cumhur İttifakına destek verdikleri için teşekkür etti.

Ayrıca Akdağ yaptığı açıklamada Cumhur İttifakının bundan sonra ki süreçte de birliğinin ve beraberliğinin devam etmesi çağrısında bulundu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:10 Kaynak: İHA
Recep Akdağ, Milletvekili, Erzurum, AK Parti, Güncel
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