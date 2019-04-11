Akdağ'dan Narman'a Teşekkür Ziyareti
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AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Narman ilçesinde ziyaretinde İlçe Kaymakamı Mustafa Serin'i makamında ziyaret etti.
AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Narman
ilçesinde ziyaretinde İlçe Kaymakamı Mustafa Serin'i makamında ziyaret etti.
İlçe sorunları hakkında bilgi alan Milletvekili Akdağ, daha sonra 31 Mart yerel seçiminde Narman Belediye Başkanı olan Burhanettin Eser
tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Eser, Akdağ'ı makamında ağırlayıp teşekkür etti.
Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek İlçe Başkanı Metin Okumuş ve partililere seçimlerdeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM
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