Akdağ Kayak Merkezi hafta sonları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Kayak sezonunun sona ermesine kısa süre kala hafta sonu tatilini fırsat bilenler, Akdağ Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Akdağ Kayak Merkezi'nin ilçenin kış turizminin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kış sporu sevenler için kayak merkezinde her türlü imkanı bulmanın mümkün olduğunu belirten Özel, "Artık yorgunluğunu üzerinden atmak için hafta sonu tatilini ailesiyle geçirmek isteyenler, Akdağ Kayak Merkezi'ni tercih ediyor. 7'den 77'ye herkes eğlenerek karın tadını çıkarıyor. " dedi.

Özel, ilçe merkezinden Akdağ Kayak Merkezi'ne ulaşımda herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.