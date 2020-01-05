Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

6 saat önce

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle doldu taştı.

Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi, System.String[]

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle doldu taştı.


Hafta sonu tatilinde ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyen Samsunlular ve civar ilde yaşayanlar, soluğu Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde aldı. Samsun'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Akdağ Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Vatandaşlar aileleriyle kayak yapmanın keyfini çıkartırken, hafta sonu düzenlenen turlarla kayak merkezine gelen öğrenciler de unutulmaz bir hafta sonu tatili yaşadılar. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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