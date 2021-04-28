Ladik Akdağ Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı kış sporları turizmine katkı sağlayacak

Ladik Akdağ Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı'nın kış sporları turizmi açısından kente önemli bir ivme kazandıracağı belirtildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'in en modern kayak tesisine sahip Akdağ Kayak Merkezi'nde, Türkiye'nin birçok ilinden sporcuların kamp yapıp, eğitim alabilmesi hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik, Eğitim ve Sporcu Kampı'nın hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi.

Kampın 40'ı standart yatak odası, 2'si engelli, 3'ü suit olmak üzere toplam 45 oda ve 96 kişi kapasiteli olduğu belirtilen açıklamada, "Binada ayrıca fuaye, 230 kişi kapasiteli konferans salonu, sahne arkası hazırlık odaları, seminer salonları, kafe, spor ve sağlık merkezi, fitness salonu, sauna ve buhar odası, hamam, kayak ve kıyafetlerin değiştirilip kiralandığı kayak odası, teras bağlantılı restoran, kış bahçesi, oyun odası, bilgisayar odası, terzi, çamaşırhane, sığınak ve otopark bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle açılışı henüz gerçekleştirilemeyen tesisin salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte hizmete açılacağı vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Kamp kış sporları turizmi açısından şehrimize önemli bir ivme kazandıracaktır. Yaz aylarında da gençlerin sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel gelişimlerini sağlamak, serbest zamanlarını en uygun şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençlere özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımı konusunda destek olmak, sporun çeşitli duygularıyla tanışmalarına katkı sağlamak ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunacak tesis, ayrıca gençlerin milli ve manevi değerler ile etik ve insani değerler konusunda farkındalığını arttırmak ve kültürler arası farklılıkların zenginlik olduğu bilincini artırmak amacı ile gençlere hizmet verecektir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, tesiste gençlere sanatsal, kültürel ve sportif eğitimlerin de verileceğini ifade ederek, "Gençlerimizin başarılarına, heyecanlarına ve mutluluklarına ev sahipliği yapacak olan kampımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri ve burada öğrendiklerini hayatları boyunca unutmamaları bizler için en büyük kazanım olacaktır. İnanıyorum ki bu kamplarda eğitim gören gençlerimiz uzun yıllar boyunca ülkemizi her alanda en güçlü şekilde temsil edecektir." değerlendirmesine bulundu.