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Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika

Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı

06.08.2021 13:19
Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı, System.String[]

Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu tarafından Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu tarafından Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Bir çok yaban hayatı bünyesinde barındıran ve sık çam ağaçlarının bulunduğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'na orman yangınlarına karşı tedbir amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Afyonkarahisar Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyon toplantısında çıkan gereği yasağa ilişkin şu bildiri yayınlandı, "6831 sayılı Orman Kanununun 69. Maddesine" göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulu'nun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin' 32. Maddesi gereğince, Afyonkarahisar İli Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya Başkanlığında 03 Ağustos 2021 günü valilik binası salonunda toplanarak Afyonkarahisar ilimizin Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkında hava şartları ve ülkemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları neticesinde olası muhtemel orman yangınlarının önlenmesi amaçlı 20 Ağustos 2021 tarihine kadar 9 maddeden oluşan 3 nolu komisyon kararında yer alan şartlar dahilinde alana giriş-çıkış ve burada gerçekleştirilecek faaliyetler açısından yasak ve kısıtlamalar getirilmiştir." - AFYONKARAHİSAR

Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı
Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı

Karahisar, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdağ Tabiat Parkı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı - Son Dakika


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