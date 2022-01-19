Akdağ Tabiat Parkı'nda muhteşem kış görüntüsü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Akdağ tabiat parkında karla kaplı dağ yamaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar- Denizli sınırlarındaki doğal güzelliği ve yaban hayatı ile dikkati çeken Akdağ Tabiat Parkı, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kış güzelliğiyle de adeta doğaseverleri kendisine çekiyor. Uçsuz bucaksız çam ağaçları ile muhteşem görüntülerin oluştuğu tabiat parkında yaz mevsiminde olduğu gibi kışında görsel şölen oluşturmaya devam ediyor. Karlar altındaki Akdağ, ihtişamlı doğası ve tertemiz havasıyla kamp yapmak isteyenleri de kendisine çekerken, gün boyu çekilen hızlandırılmış videolar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(Hayati Kanat-İHA)