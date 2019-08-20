Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları
2 saat önce
Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları başladı.
Akdağ Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:14 Kaynak: AA
Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları başladı. AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
'ın destekleriyle Sandıklı
ilçesine kazandırılan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşanan değişim vatandaşlar tarafından beğeniliyor.
Her hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlara farklı bir konseptte hizmet verecek olan Saltanat Kayığı, Akdağ Kocayayla'da bulunan gölde turlarına başladı.
Kayıkla ilk geziye çıkanlar ise Başkan Mustafa Çöl
ve Kaymakam Eflatun Can Tortop
oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Kayyum halkın iradesine saygısızlıktır" yorumlarına tepki İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek