Son Dakika Haberleri: Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları
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Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları

2 saat önce

Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları başladı.

Akdağ Tabiat Parkı'nda
Akdağ Tabiat Parkı'nda "saltanat kayığı" turları başladı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın destekleriyle Sandıklı ilçesine kazandırılan Akdağ Tabiat Parkı'nda yaşanan değişim vatandaşlar tarafından beğeniliyor.
Her hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Akdağ Tabiat Parkı'nda vatandaşlara farklı bir konseptte hizmet verecek olan Saltanat Kayığı, Akdağ Kocayayla'da bulunan gölde turlarına başladı.
Kayıkla ilk geziye çıkanlar ise Başkan Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop oldu.
Mustafa Tutulmaz, AK Parti, Akdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:14 Kaynak: AA
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