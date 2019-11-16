Son Dakika Haberleri: Akdağ Tabiat Parkı'nda turizm sezonu sona eriyor
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Akdağ Tabiat Parkı'nda turizm sezonu sona eriyor

6 saat önce

Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda, önümüzdeki hafta turizm sezonunun kapanacağı bildirildi.

Akdağ Tabiat Parkı'nda turizm sezonu sona eriyor, System.String[]

Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda, önümüzdeki hafta turizm sezonunun kapanacağı bildirildi.

Doğa ve kamp turizminin Afyonkarahisar'daki önemli noktalarından Akdağ Tabiat Parkı, bu yıl yaklaşık 2 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Bungalov evlerinin ilgi gördüğü tabiat parkı, bölgenin önemli cazibe merkezi arasında yer alıyor.

Önümüzdeki hafta sezonu kapatacak tabiat parkında, gelecek yıl nisan ayına kadar bakım, onarım ve yenilme çalışmaları yapılacak.

Sandıklı, Afyon, Akdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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