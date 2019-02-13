Akdağ: "Türkiye AK Parti ile İyi Belediyecilikle Gönül Belediyeciliğiyle Tanıştı"

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ
, "Belediyeler vatandaşa bulundukları yerde doğrudan temas eden kuruluşlar. Topluma verilen hizmetler için iyi belediyecilik lazım. Türkiye
AK Parti ile iyi belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle tanıştı." dedi.
AK Parti Bartın
İl Başkanlığı tarafından teşkilat içi eğitim toplantısı düzenlendi.
Bartın Kültür Merkezi'ndeki toplantıya katılan Akdağ, konuşmasında, ülkenin önemli bir dönemeçten daha selametle dönmek üzere olduğunu söyledi.
AK Parti'nin 17 yıldır milletin desteğiyle ayakta olduğunu ve ülkenin birçok badireleri de milletin desteğiyle atlatıldığını belirten Akdağ, şöyle konuştu:
"Sandıktan AK Parti iktidarlarının çıkmasına, referandumlardan AK Parti'nin, milletin talepleri doğrultusunda kararlar çıkmasına rağmen, maalesef birçok badireler de atlatmak zorunda kaldık. Bu 17 sene bize şunu gösterdi; merkezi hükümet güzel işler yaptığında istikrar içinde mesafe alırız hem de belediyecilikte çok büyük mesafeler almamız mümkündür.
Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığını yaptığı o günden beri belediyecilik, vatandaşın rahatını sağlayan, huzur içinde yaşamasını temin eden bir anlayışla gelişiyor. Belediyeler vatandaşa bulundukları yerde doğrudan temas eden kuruluşlar. Topluma verilen hizmetler için iyi belediyecilik lazım. Türkiye AK Parti ile iyi belediyecilikle gönül belediyeciliğiyle tanıştı. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde Bartın'da da AK belediyecilikle tanışacak. Özellikle AK Parti belediyeciliği, Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve gücüyle Bartın'ın, yepyeni bir Bartın olacağını göreceğiz."
"Terör tamamen alt edildi"
"Ülkede sadece terörün belini kırmadık, terör tamamen alt edildi." diyen Akdağ, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğiyle başarıldığını vurguladı.
Bunun önemli olduğunu dile getiren Akdağ, şöyle devam etti:
"Mesela Suriye
'deki meseleyle ilgili AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın eleştirildiğine şahit oluyoruz. Sanki orada zalim bir yönetim kendi vatandaşlarını bombalayan onlar değil de Türkiye hatalıymış gibi konuşanlar var. Bu büyük bir haksızlık. Cumhurbaşkanımızın kararlığıyla, çok mükemmel bir koordinasyonla Fırat
Kalkanı, Afrin
Harekatını yapmasaydık bugün İdlib
'de, Münbiç
'te Türkiye varlığını göstermeseydi, bize Suriye'den büyük bir bela geliyordu. Bu risk tamamen de kalkmış değil. Biz terörü Türkiye'de alt ettik, yok etme noktasına getirdik ama Suriye'de ordu kurdular. Kimlerin desteklediğini biliyorsunuz. Afrin'e giderken buna karşı çıkanlar oldu. Cumhurbaşkanımızın dirayeti, güçlü liderliği, dimdik duruşu, dünyanın güçlü ülkelerinin liderleriyle müzakeredeki ustalığı, mahareti sayesindedir ki bugün biz bölgemizde üstüne oyunlar oynanan değil, oyunları bozan bir ülkeyiz."
Programa, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, AK Parti Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz ile ilçe belediye başkanları ve başkan adayları ile partililer katıldı.