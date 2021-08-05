Akdağmadeni Belediyesi orman yangınlarından etkilenenler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesi orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden evleri zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaptığı açıklamada, orman yangınlarında birçok vatandaşın evlerini kaybederek sıkıntı yaşadığını belirtti.

Yalçın, bu zor süreçte büyük sıkıntı yaşayan vatandaşların yanında olmak istediklerini belirterek, "Ülkemizde yaşanan her sıkıntıda Akdağmadeni halkı yardımseverliğini göstermiştir. Zaman birlik olup yaraları sarma zamanıdır. Akdağmadeni Belediyesi olarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıyoruz. İrtibatlarımız sonucunda özellikle ihtiyacı hissedilen kullanılmamış ev eşyaları, yemek takımları (tabak-kaşık-tencere ve benzeri), beyaz eşya, halı, kilim, battaniye, yorgan, yastık gibi yardım malzemeleri kabul edilecektir." dedi.

Akdağmadeni halkının her zaman olduğu gibi yangından etkilenen vatandaşları bir nebze de olsun rahatlatacak yardım kampanyasına destek vereceğine inandığını ifade eden Yalçın, "Yardım etmek isteyen vatandaşlarımız, belediye meydanında kurulan yardım toplama noktasına yardımlarını bırakabilir veya belediyemizle irtibata geçerek malzemeleri almamız için talepte bulunabilir. Vakit yangından zarar görmüş kardeşlerimizle dayanışma ve yardımlaşma vaktidir." ifadelerini kullandı.