Akdağmadeni salebi tescillenecek - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından Akdağmadeni salebinin işlenmesi, paketlenmesi marka ve coğrafi işaretinin tescili işlem çalışmalarında son aşamaya geldi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçemizde bulunan doğal zenginliklerimizin ekonomiye kazandırılarak vatandaşlarımızın iktisadi gelişimine katkıda bulunulması gayesi ile yürüttüğümüz projeler kapsamında, Akdağmadeni salebinin işlenmesi, paketlenmesi, marka ve coğrafi işaretinin tescili işlemlerinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. Ünal Karık, Akdağmadeni Belediyesi Proje ofisi yetkilileri ile bir araya gelen Başkan Yalçın, "Laboratuvar ortamında geliştirilen ve salep bitkisinin çeşitli zayıflıklarını ortadan kaldıran mikroorganizma uygulamalarını gerçekleştirdik. Bunun yanında yine birçok bilimsel kuruluşun ortak çalışması ile üretilen ve Akdağmadeni iklim şartlarında yetiştirilebileceği düşünülen Goji Berry (Kurt üzümü) bitkisi deneme dikimleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT