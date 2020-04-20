Akdağmadeni Belediyesi vatandaş için maske üretiyor - Son Dakika

Akdağmadeni Belediyesi ve gönüllüler tarafından üretilen maskeler vatandaşın evlerine ulaştırılıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Akdağmadeni Belediyesi tarafından tek kullanımlık cerrahi maske üretimine başlandı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, koronavirüsle mücadele kapsamında maske kullanımı ihtiyacının artığını belirterek üretim için harekete çektiklerini söyledi.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte belediye olarak 40 bin maske temin ettiklerini aktaran Yalçın, "Elimizdeki maskeleri bugüne kadar kamu kurumlarına, esnafımıza, vatandaşlarımıza ve hatta talepte bulunan köy, belde ve ilçelere dağıttık." dedi.

Yalçın, özellikle toplu kullanım alanları, market ve mağazalara maskesiz girişlerin yasaklanması nedeniyle vatandaşın mağdur olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak personelimiz ve gönüllüler ile maske üretimine başladık. Şuanda elimizde 40 bin maskemiz ve bu maskeleri özel cihazlarda sterilize ettikten sonra esnafımıza ve evlere ulaştırmaya başladık. Vatandaşımızın sağlığı bizim için değerlidir. Halkımız evde kalmaya devam etsin, bu zor günleri birlikte atlatacağız, güzel günlere birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.