Akdağmadeni Belediyesinde Görev Dağılımı

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri seçimi ve görev dağılımı yapıldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında komisyon üyeleri seçimi ve görev dağılımı yapıldı.



Toplantıda konuşan Yalçın, görev süresi boyunca mecliste fikirlerin tartışılarak hakikatlerin ortaya çıkacağını ve bu sayede en güzel hizmetleri yapacaklarını söyledi.



Yalçın, "31 Mart akşamından sonra parti rozetimizi bir kenara bıraktık ve görüşü her ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızın belediye başkanı olarak siz değerli meclis üyelerimle göreve başladık. Bundan sonraki süreçte tüm meclis üyesi adaylarımızla ortak paydamız Akdağmadeni'dir. Planladığımız projelerimizle ilçemizi daima ileriye taşıyıp durmak bilmeden çalışacağız." dedi.



Konuşmanın ardında yeni dönemin ilk meclis toplantısında birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katiplikleri ve encümen üyelikleri seçimi yapıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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