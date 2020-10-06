Akdağmadeni Belediyesinden "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" projesi - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, çocukların gelişimine katkıda bulunmak ve özellikle çalışan annelere destek olmak amacıyla "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" projesini hayata geçiriyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Kreş ve Gündüz Bakım Evi" projesinin hazır olduğunu 12 Ekim'de ihalesinin yapılacağını belirtti.

Projenin 2 bin 101 metrekare alan üzerine uygulanacağını aktaran Yalçın, "İçerisinde 0-4 yaş grubu gündüz bakım evi, 4-6 yaş kısmi zamanlı ve tam gün kreş, kapalı çocuk oyun alanı, kafeterya, restoran ve spor alanları yer alacak. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir dolayısı ile çocuklarımıza yapılan yatırım Akdağmadeni'nin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. İlçemize yaptığımız yatırımlarla söz verdiğimiz gibi ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.